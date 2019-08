Disney gegen Netflix – spannendes Duell

Nach der Vorstellung des neuen Videostreaming-Dienstes von Apple im März diesen Jahres, präsentierte im vergangenen April auch Walt Disney seinen Streamingdienst Disney+. Seit der Ankündigung von Disney+ erklärte Bob Iger, der CEO von Disney, den Streamingdienst zur obersten Priorität. Somit setzt Iger die Zukunft von Disney auf den Kampf mit führenden Technologiekonzernen, allen voran Netflix, deren Kräfte er entschlossen ist entgegenwirken zu können. Dies könnte eine neue Ära für den, laut Financial Times, weltweit größten traditionellen Medienunternehmen einleiten. Der erste Grundbaustein in der Entwicklung zu einem Streamingdienstanbieter wäre mit Disney+ zumindest gelegt.

Mit Disney+ sollen die Fans von Disneys beliebten Produktionen angesprochen werden. Diese umfassen Pixar, Marvel, Star Wars und National Geographic, wie sie anfangs auf dem Streamingdienst gruppiert werden sollen. Mit dem Markteintritt werden diese Inhalte nicht länger auf Netflix verfügbar sein, wodurch dem Marktführer im Streamingbereich, mit derzeit mehr als 151 Mio. Abonnenten, Umsatztreiber verloren gehen. Bereits im Vorfeld zum Start der neuen Streamingdienste unter anderem von Disney und Apple, konnte Netflix zuletzt nicht mit seinen Quartalszahlen überzeugen. Sorgen bereitete Netflix Anlegern, neben dem verfehlten Zuwachsziel in der Zahl der Abonnenten, der erstmalige Rückgang in Höhe von 130‘000 Abonnenten im US Markt. Dieser einmalige Rückgang muss noch nicht beunruhigen, zumal die Gebühren für die Nutzung von Netflix in den USA um 18% stiegen und der Gewinn die Erwartungen leicht übertraf.

Wie wird sich Walt Disney gegen Netflix durchsetzen können?

Iger verfolgt hohe Ziele mit Disney+. Das Unternehmen erwartet bis 2024 zwischen 60 bis 90 Millionen Abonnenten zu erlangen. Bis 2020 würde Disney+ mehr als 500 Filme und 75.000 Fernsehepisoden anbieten. Auszeichnen soll sich der Streamingdienst, laut Iger, durch mehr Qualität statt Quantität. Binge-Watching (das Schauen von mehreren Folgen einer Fernsehserie am Stück) ist bei Netflix zu einem großen Problem geworden, da das Unternehmen nicht mit der Produktion von eigenen Inhalten hinterherkommt und die Qualität teilweise auf der Strecke bleibt. Netflix, dessen Geschäftsmodell auf hohem Abonnentenzuwachs beruht und sich aus Kreditaufnahmen finanziert, muss die Balance zwischen höheren Preisen und einem Abonnentenzuwachs finden.