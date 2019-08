flatex Morning-news Öl (WTI)

Der Preis für ein Fass Rohöl der US-Sorte WTI (West Texas Intermediate) im Oktober-Kontrakt an der US-Terminbörse NYMEX korrigierte zuletzt bis an ein 61,8prozentiges Fibonacci-Retracement bei der Marke von 52,83 US-Dollar. Diese Marke kam WTI am Freitag, den 23. August 2019 mit einem Tagestief von 53,24 US-Dollar bereits sehr nah. Seitdem führte eine Erholungsbewegung bereits über den Widerstand von 55,26 US-Dollar hinauf. Der am Mittwoch ausgewiesene Bericht zu den wöchentlichen Rohöllagerbestandsdaten der EIA unterstütze die Aufwärtsbewegung, denn im Vergleich zur Vorwoche reduzierten dich die Lagerbestände um rund 10 Millionen Fass. Mit 427,8 Millionen Fass befinden sich die Lagerbestände nun im Bereich des Fünfjahresdurchschnittswertes.

Zur Charttechnik: Ausgehend vom langfristigen Verlaufstief des 24. Dezember 2018 bis zum Jahreshoch des 23. April 2019 bei 65,57 US-Dollar, wären die nächsten übergeordneten Ziele auf der Ober- und Unterseite näher abzuleiten. Die Widerstände wären bei 57,70/60,71 und 65,57 US-Dollar auszumachen. Die Unterstützungen hingegen kämen bei den Marken von 52,83/49,82 und 44,95 US-Dollar in Betracht.





