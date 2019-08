Münchener Rück mit Gewinnsprung

Werbung. Zu den zentralen Risiken von Rückversicherungen gehören Naturkatastrophen, die mit ihrer Zerstörungswut oftmals Milliardenschäden verursachen. Deshalb dokumentiert die Münchener Rück seit Jahrzehnten die Katastrophenereignisse in aller Welt und kommt für das erste Halbjahr 2019 zu einem finanziell erfreulichen Ergebnis. Zwar gab es bereits dramatische Schäden mit hohen Opferzahlen insbesondere durch Wirbelstürme. Der volkswirtschaftliche Gesamtschaden im Zeitraum Januar bis Juni lag jedoch nach Angaben der Münchener Rück mit 42 Mrd. US-Dollar weit unter dem inflationsbereinigten Durchschnitt der vergangenen 30 Jahre in Höhe von 69 Mrd. US-Dollar. Nur knapp ein Drittel der Schadenssumme war versichert.

Bei der Münchener Rück blieben dementsprechend die Regulierungssummen infolge von Naturereignissen, aber auch die Belastungen durch andere Großschäden, in den letzten Monaten überschaubar. Außerdem konnte der größte Rückversicherer der Welt einige Reserven für Basisschäden aus Altjahren auflösen, weil diese nur teilweise zur Schadenabrechnung benötigt wurden. Im zweiten Quartal gelang der Münchener Rück daraufhin ein Gewinnsprung. Unter dem Strich erreichte der Nettogewinn im Zeitraum April bis Juni 993 Mio. Euro. Das sind gut 36 Prozent mehr als im Vorjahr. Analysten hatten im Mittel nur 620 Mio. Euro erwartet. Laut Vorstandsvorsitzendem Joachim Wenning sei der Konzern nun zur Halbzeit des Programms "Mehrjahresambition 2018-2020" strategisch und finanziell auf Kurs. Er äußerte seine Zuversicht, dass im laufenden Gesamtjahr ein Gewinn von 2,5 Mrd. Euro erzielbar sei und für 2020 weiterhin das Ziel von 2,8 Mrd. Euro in Aussicht stehe. Währenddessen legten die eingenommenen Bruttobeiträge im zweiten Quartal um 5,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf 11,8 Mrd. Euro zu. Nach Angaben des Managements habe sich in der Erneuerungsrunde von Verträgen zum 1. Juli die Erholung des Marktes mit teils deutlich steigenden Preisen für den Rückversicherungsschutz fortgesetzt. Deshalb kletterte das gebuchte Prämienvolumen um 8,9 Prozent im Vorjahresvergleich auf 3,5 Mrd. Euro. Insbesondere auf dem amerikanischen Kontinent war attraktives Neugeschäft zu verzeichnen.