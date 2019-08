Handelsimmobilien: So nutzen Anleger die Chancen von Supermärkten und Shopping-Centern

Handelsimmobilien gelten in der Immobilienbranche als Wachstumssegment. Auch Privatanleger können sich Super- oder Fachmärkte ins Portfolio holen. Zwei Beteiligungsangebote im Kurzportrait.

Der Markt für Einzelhandelsimmobilien hat sich in den letzten Jahren stark entwickelt. Das jährliche Transaktionsvolumen liegt seit 2015 bei über zehn Milliarden Euro. Besonders gefragt sind dabei Handelsimmobilien mit zugkräftigen Ankermietern und einer starken Stellung in ihrem Einzugsgebiet. Dabei haben die Bereiche Lebensmittel und Drogeriewaren sowie großflächige Fachmarktkonzepte ihre Bedeutung als „Zugpferde“ für Handelsstandorte weiter ausgebaut. In der aktuellen ILG-Studie „Der Mieter im Fokus“ 2018/19 sehen auch die Mehrzahl der befragten Händler diese beiden Branchen als Ankermieter der Zukunft. Hinzu kommt, dass die Nachfrage nach Gütern des täglichen Bedarfes auch in konjunkturell schwachen Phasen relativ stabil ist. Davon profitieren großflächige Handelsimmobilien mit einem Schwerpunkt auf Nahversorgung. Solche Objekte sind bei Investoren sehr gefragt. Sie schätzen langfristige Mietverträge und stabile Einzelhandelskonzepte.