DAX – Keine Atempause für die Bullen! So schnell, wie die Hoffnung auf eine anhaltende Erholung im deutschen Leitindex nach zwei positiven Sitzungen in Folge aufflammte, so rasch wurde diese auch schon wieder zunichtegemacht – zur Wochenmitte drehte der DAX erneut nach unten ab und rutschte zum wiederholten Mal unter die vielbeachtete 200-Tage-Linie zurück! Auslöser des Kursrutsches waren neu entfachte Ängste vor einem ungeordneten BREXIT, nachdem Premier Johnson dem Parlament eine Zwangspause verordnete. Immerhin: Bis zur Schlussglocke gelang es, die zwischenzeitlichen Verluste einzudämmen und über den langfristigen Durchschnitt zurückzukehren. Damit hält sich der Index noch eine Tür offen, an die Erholung vom Wochenstart anzuknüpfen. Dafür wäre aber der direkte Durchmarsch über den Bremsbereich rund um 11.750 bis in die Widerstandszone zwischen 11.823 und 11.869 quasi Pflicht; gelingt im Anschluss auch der Ausbruch über die alte Nackenlinie der großen SKS-Formation, stünde einem Sprint an die 12.000er-Schwelle nichts mehr im Weg! Solange die Kurse jedoch an der 200-Tage-Linie festhängen, kann bestenfalls von einem neutralen Chartbild gesprochen werden; das würde sich allerdings sofort wieder eintrüben, sobald die Notierungen unter die Trendlinie rutschen und anschließend erneut an die massive Haltezone zwischen 11.600 und 11.560 Punkten zurückfallen, die gestern mit dem Tagestief bei 11.573 Zählern zum wiederholten Mal (erfolgreich) auf den Prüfstand gestellt wurde!

FTSE 100 – Zwangspause! Boris Johnson hat das britische Parlament in die Zwangspause geschickt und will auf diese Weise den für Ende Oktober terminierten BREXIT gegen alle Widerstände (möglicherweise wohl auch ungeordnet) vollziehen – was macht das mit der britischen Börse? Nun…wer jetzt auf einen Kursrutsch gewettet hätte, der wäre als Verlierer vom Platz gegangen! Denn der „Footsie“ legte gestern zu und konnte sich damit erneut über die 7.100er-Marke schieben. Damit scheinen sich die britischen Blue Chips oberhalb der runden 7.000er-Schwelle zu stabilisieren; hält die positive Tendenz an, wäre sogar eine Erholung bis in den Bereich um 7.300 Zähler denkbar, von wo aus die nächsten Kursziele bei 7.400 und 7.500 schon mit bloßem Auge zu erkennen wären! Allerdings ist das Abwärtsrisiko dabei nicht zu unterschätzen: Sobald die Kurse wieder nach unten abdrehen, droht der nächste Test der 7.000er-Marke; geht der schief, könnten die Notierungen bis auf das Niveau um 6.800 durchgereicht werden.

Gold – Neues Jahreshoch, aber… Die Aktienmärkte reagierten auf die Nachrichten aus London mit der zu erwartenden Nervosität, und dementsprechend schraubte sich der Preis für eine Feinunze Gold auf das nächste Jahreshoch, das nun bei 1.547 USD zu finden ist. Nachdem der zwischenzeitliche Kursrutsch in den Indizes bis zum Abend jedoch wieder aufgekauft wurde, legte der Goldpreis eine kleine Kunstpause ein und ging mit einem leichten Minus aus dem Handel. Am ausgesprochen bullishen Chartbild ändert sich dadurch jedoch nichts: Sobald die Kurse wieder nach oben abdrehen, öffnet sich sofort Raum für einen Vorstoß bis an die 1.600-Dollar-Marke. Dabei sind die Notierungen auf der Unterseite gleich mehrfach abgesichert; der erste Halt ist bereits bei 1.500 USD zu finden, es folgen die Haltestellen bei 1.450 USD sowie, last but not least, die markante 1.400er-Barriere!

Platin – Was für ein Satz! Wir bleiben noch einen Moment bei den Edelmetallen, denn mit einem Mega-Kurssprung meldete sich gestern Platin zurück! Von der 870er-Marke ging es direkt über die wichtige 900er-Schwelle, macht ein Plus von rund 4% und den größten Tagesgewinn seit dem 04. November 2010! Aus charttechnischer Sicht wurde das Pullback auf den GD200 zur Monatsmitte damit mustergültig bestätigt; kann das Edelmetall den Satz nach oben jetzt mit weiteren Kursanstiegen bestätigen, rücken bereits die Jahreshochs im Bereich von 915 USD in greifbare Nähe! Oberhalb davon wäre Platz bis 950 USD, bevor die runde 1.000-Dollar-Marke als Kursziel winkt. Nicht ganz von der Hand zu weisen ist jedoch die Gefahr eines (trendbestätigenden) Rücksetzers; dieser sollte jedoch an der 870er-Marke, spätestens im Bereich der 840er-Haltezone inklusive GD200 bei 833 USD aufgefangen werden.

