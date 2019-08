Trotz einer eher schlechten Lage konnten die Aktien von Toyota und Ford eine positive Performance in den letzten sechs Monaten vorweisen. Anleger die auf Toyota setzten, verzeichnen im Depot ein Plus von 10,2 Prozent. Auch Ford-Aktionäre atmen auf, denn das Papier legte um 5,8 Prozent zu. Die Verlierer der letzten sechs Monate unter den Top-Automobilherstellern sind Honda, Daimler und BMW.

Die klassischen Automobilhersteller stecken in der Krise, denn wie eine EY-Studie bei der Analyse der 16 größten Auotunternehmen herausfand, ging der Gesamtgewinn im zweiten Quartal 2019 um 18 Prozent zurück. Das Absatzminus beläuft sich auf fünf Prozent. Die wallstreet:online-Redaktion fragt: Welches Autopapier bietet dennoch Kurspotenzial?

In der längerfristigen Betrachtung müssen Anleger, die auf Daimler- oder BMW-Papiere gesetzt haben, besonders starke Nerven beweisen, denn in den vergangenen zwölf Monaten legte die Daimler-Aktie ein Performance von -26,4 Prozent und im Drei-Jahres-Rückblick -32,2 Prozent hin. Auch BMW-Papiere verloren 34,3 Prozent und in der Drei-Jahres-Schau -26,8 Prozent.

Rein bei Toyota? Das Unternehmen war ein relativer "Spätstarter" in der Automobilbranche, aber es hat viele amerikanische und europäische Konkurrenten überholt, um einer der größten Automobilhersteller der Welt zu werden. Toyota verkauft den überwiegenden Teil seiner Fahrzeuge unter zwei Marken: Toyota und Lexus. Damit unterscheidet sich Toyota vom deutschen Dickschiff Volkswagen, dass stark diversifiziert ist.

Derzeit versenkt Toyota Geld in Sportwagen wie den zweisitzigen Supra und Performance-Marken wie Gazoo Racing und Toyota Racing Development. Dies ist Teil eines Plans, um zukünftige Käufer für die Marke zu begeistern. Daneben ist Toyota mit dem Ausbau des Prius bereits gut für die große Öko-Wende der Branche aufgestellt.

Gestern wurde bekannt, dass Toyota und Suzuki eine gegenseitige Kapitalbeteiligung vereinbart haben, um im Bereich autonomes Fahren voranzukommen. Den Optimismus in der Anlegerschaft versetzte Toyota einen Dämpfer, denn trotz zuletzt guter Zahlen kappte der japanische Autobauer seinen Ausblick. Die operative Rendite werde 2019/2020 von 8,2 Prozent im vergangenen Geschäftsjahr auf 8,1 Prozent sinken. Auch die Absatzprognose stampfte Toyota etwas ein. Vor diesem Hintergrund sollten interessierte Anleger beim Toyota-Papier eher vorsichtig sein, denn mit 58,50 Euro pro Anteilsschein ist die Aktie nah am 52-Wochen-Hoch von 59,98 Euro.