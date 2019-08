Disruption wirkt sich nicht nur auf unser Leben aus, sondern auch auf die Kapitalanlage. Drei Gründe, warum kleine Unternehmen der beste Weg sind, um von diesem Trend zu profitieren.

Auf lange Sicht haben US-Small-Caps die hochkapitalisierten Large Caps deutlich abgehängt. Heute wären 100 US-Dollar, die 1966 in Small Caps investiert wurden, 56.232 US-Dollar wert – gegenüber 15.576 US-Dollar bei einer Investition in Large Caps (Abbildung 1, links). Auch auf globaler Ebene gelang Small Caps eine bessere Wertentwicklung. Aber Achtung: Entwickeln sich Small Caps auf lange Sicht zwar überdurchschnittlich, so können sie doch auch lange Phasen schwächer tendieren (vgl. Abbildung 1, rechts).

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Maßstab für zukünftige Ergebnisse und lässt sich möglicherweise nicht wiederholen. Quelle: Credit Suisse, S&P. Daten bis März 2006: Ibbotson. Daten ab März 2006: S&P LargeMidCap vs. SmallCap. Stand: 1. April 2019. Renditen in US-Dollar.

Es ist verständlich, dass dieses zyklische Verhalten den Enthusiasmus der Anleger gegenüber Small Caps dämpft. Wir glauben jedoch, dass aufgrund struktureller Gründe ein selektives Engagement in globalen Small Caps zu höheren Renditen führen kann als ein Engagement am breiten Markt. Unsere Überzeugung fußt auf drei Faktoren: die Fundamentaldaten der Small Caps, die relative Ineffizienz des Small-Cap-Aktiensegments und das Ausmaß des Chancenspektrums.

Die Fundamentaldaten

Dieses Argument beruht darauf, dass kleine Unternehmen das Potenzial haben, von einer relativ niedrigen Umsatz- und Gewinnbasis überproportional zu wachsen.

Es liegt in der Natur der Sache, dass ein Anleger nur durch die Investition in kleine Unternehmen Zugang zu einer neuen Technologie oder einem neuen Markt erlangen kann.

Oft sind diese Unternehmen die treibende Kraft, die der Disruption zugrunde liegt – und können daher von ihr profitieren, anstatt ihr zum Opfer zu fallen. Sie sind weniger durch mehrere Führungsebenen eingeschränkt und es besteht weniger die Befürchtung, Umsatzvolumina oder Marktanteile durch die Einführung neuer Produkte zu verlieren – ein großes Problem für etablierte Konzerne. Kleinere Unternehmen, die wichtige Akteure in den schnellwachsenden Sektoren für Elektrofahrzeuge und künstliche Intelligenz sind, geben hierfür ein gutes Beispiel.