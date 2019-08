Es stehen zwei interessante Tage bei Steinhoff International an: Zum einen hat das Unternehmen heute operative Neunmonats-Eckdaten vorgelegt. Zum anderen steht bei er niederländisch-südafrikanischen Gesellschaft am morgigen Freitag die Hauptversammlung an. Es ist die erste Versammlung der Aktionäre, seit Ende Dezember 2017 (!) der milliardenschwere Bilanzskandal bei Steinhoff International aufgedeckt wurde und den Aktienkurs ins ...