Wirecard – plus 76 Prozent bitte

76 Prozent sollen es sein bei Wirecard – wenn es nach Analysten geht. In unserem NEUEN Turbo-Depot sind wir erneut bei Wirecard dabei, es wäre Trade Nummer 14 infolge. Bisher liegt die Position zweistellig vorne, Tendenz kletternd. Auch bei den restlichen Positionen können sich unsere Abonnenten vom Beginn an freuen. Und so soll es weitergehen. Denn der Markt spricht eine klare Sprache gerade und die setzen wir um. Sie können unser Turbo-Depot hier testen für einen Monat oder uns für ein Jahr die Treue zeigen. Wir werden wie in unserem Videonewsletter / Börsenbrief mit Qualität überzeugen, deshalb muss niemand bei uns zwangsweise sich lange verpflichten. 97% aller Abonnenten sind seit Abschluss des Abos dabei, gestern jedoch ist einer gegangen. Auf seine Kritikpunkte sind wir in einem 13-minütigen Video eingegangen. Auch wer einmal nicht mehr bei uns sein will, wird ernst genommen. Denn die Börse bliebt uns ja erhalten. Auf Wirecard gehen wir im heutigen Video unseres Hauptbriefes auch ein, diesen finden Sie wie immer hier.