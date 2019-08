Konsumenten wie Regulatoren sagen Plastik zunehmend den Kampf an: MSCI hat analysiert, was die „Anti-Plastik“-Bewegung für Produzenten bedeutet und worauf langfristige Investoren achten sollten.

Das Verbot von Einweg-Plastiktüten, internationale Hotelketten, die auf Plastik-Strohhalme verzichten und Konsumenten, die zunehmend Obst und Gemüse fordern, das nicht in Plastikfolien eingeschweißt ist: Nicht zuletzt aufgrund der massiv an Fahrt gewonnenen Klimadebatte („Fridays for Future“) oder Berichten von Walen und Meeresschildkröten, die mit einem Magen voller Plastik verendet aufgefunden wurden, kommt das praktische und über viele Jahrzehnte bedenkenlos eingesetzte Verpackungsmaterial zunehmend in die Bredouille.

Petrochemie-Geschäft gerät unter Druck