An diesem Donnerstag konnte die Aktie des IT-Dienstleisters Cancom ein frisches Wochenhoch markieren, die Nachfrageseite zeigt einen klaren Überhang. Die Jahreshochs 2018 bei 52,60 Euro konnten bislang aber noch nicht überwunden werden, die bullische Komprimierung unterhalb dieser Hürde ist jedoch unübersehbar. Das könnte dem Wertpapier in den kommenden Stunden einen weiteren Zulauf von Käufern bescheren und endlich einen nachhaltigen Sprung über die Hochs aus 2018 herbeiführen. Damit würde zugleich ein größeres Kaufsignal einhergehen und kann bestens für den Aufbau von sukzessiven Long-Positionen genutzt werden.

Kaufsignal abwarten

Sobald es gelingt in der Cancom-Aktie einen Kursstand von über 52,60 Euro auf Wochenschlussbasis zu etablieren, dürften sich weitere Gewinne zunächst an die Jahreshochs bei 55,40 Euro anschließen. Rechnerisch ergibt sich bei einem Ausbruchsszenario übergeordnet Aufwärtspotenzial in den Bereich von glatt 62,00 Euro. Als Verlustbegrenzung kann dann der EMA 50 bei aktuell 48,82 Euro herangezogen werden. Sollte die Aktie doch unter dieses Niveau zurückfahren, kämen sofortige Abgaben in Richtung des 200-Tage-Durchschnitts bei aktuell 43,35 Euro infrage, darunter könnte es sogar zu einem Test der größeren Horizontalunterstützung von 40,68 Euro kommen. Dieses Szenario würde jedoch die gesamten Bemühungen den Bullen zunichtemachen und bis auf weiteres keine frischen Hochs mehr hervorbringen können.