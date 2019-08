Unsere gestrige Kommentierung zu Platin überschrieben wir mit „Jetzt auch noch Platin?!“ und thematisierten die spannende Chartkonstellation, die eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung offerierte. Zum Zeitpunkt der Kommentierung notierte das Edelmetall noch knapp unterhalb der eminent wichtigen Zone von 875 / 883 US-Dollar…

Rückblick. So hieß es gestern u.a. „[…] Nun hat sich das Edelmetall in Bewegung gesetzt und die Flagge über einen aufwärtsgerichteten und damit regelkonformen Ausbruch aufgelöst. Erwartungsgemäß wurde der Zielbereich 875 / 883 US-Dollar angelaufen. Noch gelang dem Edelmetall nicht der entscheidende Schritt. Ein Bruch der Zone lässt noch auf sich warten. Im Vergleich zu Gold und vor allem auch zu Silber wirkt Platin noch etwas gehemmt. Es sind aber auch noch einige dicke Bretter, durch die sich das Edelmetall bohren muss. Neben der Zone 875/883 US-Dollar ist auch der Bereich des April-Hochs bei 915 US-Dollar zu nennen. Das wird sicherlich kein leichtes Unterfangen und dennoch scheint es in der aktuellen für Edelmetalle sehr aussichtsreichen Gemengelage kein aussichtsloses Unterfangen zu sein. Die Zone um 833 / 825 US-Dollar ist unserer Meinung nach weiterhin als zentrale Unterstützungszone einzustufen.“

Das Edelmetall legte seit der Kommentierung um 50 US-Dollar zu und es waren wichtige 50 US-Dollar, denn der bis dato limitierende Bereich 875 / 883 US-Dollar wurde überwunden. Das frische Kaufsignal trieb Platin zudem über die 900er Marke und schließlich auch über die 915 US-Dollar (April-Hoch) auf ein neues 52-Wochen-Hoch. Damit hat sich das Chartbild weiter aufgehellt, sodass man nun weitere Bewegungsziele auf der Oberseite thematisieren kann. Als nächste Bewegungsziele bieten sich aus charttechnischer Sicht nun die Bereiche um 950 US-Dollar und um 990 US-Dollar an. Um das bullische Szenario nicht weiter zu gefährden, sollten im Idealfall nun die 883 / 875 US-Dollar nicht mehr unterschritten werden.

Kurzum: Die Aufwärtsbewegung bei Platin gewinnt offenkundig weiter an Schwung. Nun muss sich das Edelmetall rasch von den 915 US-Dollar lösen und idealerweise mit einem Ausbruch über die 950 US-Dollar seine Aufwärtsambitionen weiter unterstreichen.