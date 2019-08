Inwieweit können Anleger auf den Megatrend "Klima" aufspringen und was gehört auf jeden Fall auf die heiße Watchlist "Klima". Diese Fragen haben wir führenden Kapitalmarkt-Experten gestellt. Lesen Sie den ersten Teil der Experten-Meinungen, die spezielle Chancen und Risiken von "Greta-Investments" beleuchten.

Zukunftsmarkt Wasser

Auch Dominik Schmaus, Produktmanager bei VanEck, setzt auf Green Bonds. Zudem sieht er bei Unternehmen, die sich mit Wassertechnologie beschäftigen, Chancen: "Wir sind der Ansicht, dass insbesondere der Markt für grüne Anleihen auf ein deutliches Wachstum ausgerichtet ist". Zu den Wasser-Tech-Firmen meint Schmaus: "Es gibt Chancen vom Wachstumsmarkt der Wassertechnologie zu profitieren, da mit der Trockenheit aber auch dem steigenden Wohlstand der Verbrauch ansteigt. Ohne Maßnahmen und Unternehmen, die sich mit der Versorgung und Infrastruktur von Wasser beschäftigen, werden laut einer Prognose der UN im Jahr 2050 etwa 5,7 Milliarden Menschen auf der Erde an Wassermangel leiden", so Schmaus.

Voller euphorischer Zuversicht für die zukünftige Entwicklung von Greta-Investitionen ist Walter Liebe, Senior Investment Advisor bei Pictet Asset Management: "Unternehmen sind weltweit zu finden, mit einem gewissen Schwerpunkt in den USA. Es handelt sich um ein eher zyklisches und schwankungsintensives Anlagethema, das jedoch am Beginn eines gigantischen Investitionszyklus steht, der uns noch Jahrzehnte begleiten wird", so Liebe.

"Vorsicht bei solchen Modethemen!"

Viel skeptischer ist Manfred Schlumberger, Leiter Portfoliomanagement bei Starcapital: "Vorsicht bei solchen Modethemen! Erfahrungsgemäß erleiden Anleger bei solchen 'innovativen' Fondskonzepten die größten Verluste", antwortete Schlumberger auf die Frage, wie Anleger von der Klimadebatte profitieren könnten.

Auch Gertrud R. Traud, Chefvolkswirtin bei der Helaba, weist auf die Risiken des noch recht jungen Marktes der Greta-Investments hin: "Diverse Fondsanbieter sind bereits seit geraumer Zeit mit unterschiedlicher Ausrichtung in diesem Feld aktiv. Für den Anleger ist dies eine Chance, im Bereich Nachhaltigkeit zu investieren. Je selektiver die ausgewählten Werte sind, desto größer kann aber auch das Risiko sein, dass es für manche der im Fonds enthaltenden Unternehmen keinen oder noch keinen breiten Markt gibt, so dass die Volatilität ansteigen könnte".

Auf der Lauer liegt jetzt Nick Henderson, Portfoliomanager des BMO Responsible Global Equity. Henderson sucht zurzeit gezielt Chancen bei abgestürzten Greta-Papieren: "Die jüngsten Rücksetzer an den Börsen schaffen Chancen, insbesondere wenn strukturelle Wachstumschancen für Unternehmen bestehen, die sich langfristigen Nachhaltigkeitsherausforderungen stellen. Wir suchen nach qualitativ hochwertigen Unternehmen, die Lösungen für gesellschaftliche und umwelttechnische Herausforderungen wie beispielsweise die Bekämpfung von Adipositas, Klimawandel, Ungleichheit und den Zugang zur finanziellen Grundsicherung bieten. In diesen Bereichen haben wir einige spezifische Fehlpreisbildungen auf dem Markt festgestellt, da manche Unternehmen in den Abwärtssog von breiteren makroökonomischen und politischen Bedenken geraten sind. Wir glauben, dass die langfristigen Aussichten für diese Unternehmen weiterhin positiv sind. Daher haben wir solche Nachhaltigkeitstitel selektiv ergänzt", erklärte Henderson.

Im einem zweiten Artikel zur "Watchlist Megatrends" werden wir Kapitalmarktprofis zu Einzeltiteln zu Wort kommen lassen und beleuchten die Branchen genauer, in denen Greta-Investments eventuell eine Chance für Anleger bieten könnten.

Autor: Christoph Morisse