Wie zahlreiche andere Produzentenaktien auch hat Pan American Silver mittlerweile exponierte Kursniveaus erreicht, die zudem wichtige Widerstandsbereiche markieren. Man kann die aktuelle Gemengelage somit auf die Frage reduzieren: Gelingt ein weiteres Kaufsignal und wird so die Rally weiter befeuert oder leitet das Erreichen des Widerstands eine Konsolidierung / Korrektur ein?

Unsere letzte Kommentierung zu Pan American Silver schlossen wir am 21.08. mit „[…] Die von uns thematisierte zentrale Unterstützung bei 14,0 US-Dollar geriet zuletzt nicht in Gefahr. Bislang spielt sich das Ganze im Großen und Ganzen oberhalb von 16,0 US-Dollar und damit noch oberhalb der eigentlich relevanten Zone von 15,7 US-Dollar ab. Es wäre ideal, sollte dieses so bleiben. Geht die Aktie unter die 15,7 US-Dollar, könnte es noch einmal auf 14,0 US-Dollar gehen. Doch mit Blick auf das vorhandene Potential der Gold- und Silberpreise sollte man der Oberseite Aufmerksamkeit schenken. Hier haben nun die 17,5 US-Dollar eine große Bedeutung als Widerstand. Bricht die Aktie darüber aus, käme dieses einem Befreiungsschlag gleich. Eine Fortsetzung der Bewegung auf 18,5 US-Dollar wäre dann durchaus möglich.“

Pan American Silver konnte sich vergleichsweise schnell aus der damaligen Konsolidierung befreien und den Widerstand bei 17,5 US-Dollar erfolgreich überwinden. Die für diesen Fall skizzierte Fortsetzung der Bewegung auf 18,5 US-Dollar wurde ebenfalls „abgearbeitet“. Doch nun gilt es. Die Relevanz der Zone um 18,5 US-Dollar wird im oberen 5-Jahres-Chart deutlich. Reicht die Kraft der Aktie aus, um die Tür in Richtung 20,0 US-Dollar oder gar in Richtung des veritablen Doppeltops im Bereich 21,5 US-Dollar aufzustoßen?

Trotz der überkauften Lage ist anzumerken, dass die Rally bei Gold und Silber (und damit die Basis für die Rally der Produzentenaktien) weiterhin intakt ist. Mit Rücksetzern respektive Gewinnmitnahmen ist jedoch zu rechnen. Bezogen auf Pan American Silver gilt unverändert: So lange sich diese Rücksetzer oberhalb der wichtigen 16,0 S-Dollar abspielen, ist das bullische Szenario unserer Meinung nach weiterhin intakt…