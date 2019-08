Anzeige

Die Infineon-Aktie vollzieht in der zweiten Hälfte des Augusts einen gefährlichen Tanz am Rande der Klippe. Stark absturzgefährdet war die Aktie bereits am 15. August, als der Kurs im Tief bis auf 14,67 Euro zurückfiel. Zwar konnte von hier aus eine leichte Erholung gestartet werden, doch dieser ist es bislang nicht gelungen, den Abwärtstrend seit dem Hoch vom 25. Juli ... Weiterlesen