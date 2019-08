Apple: Das war knapp für die Bullen!

Anzeige

Nach dem Tief vom 5. August bei 192,58 US-Dollar ist die Apple-Aktie in einen kurzfristigen Aufwärtstrend übergegangen. Er stand zusammen mit der 50-Tagelinie, die aktuell bei 202,84 US-Dollar verläuft, in den letzten Tagen mächtig unter Druck. Am Mittwoch gelang ein leichter Anstieg bis auf 205,53 US-Dollar. Damit konnte sich die Aktie dem Druck zunächst ein wenig entziehen.

Eine gefährliche Klippe

