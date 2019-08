STAYHIGH- UND STAYLOW-OPTIONSSCHEINE AUF ALLIANZ SE

Die Société Générale hat ihr Produktangebot an StayLow– als auch StayHigh-Optionsscheinen auf die Aktie Allianz SE erneuert. Mit diesen Optionsscheinen haben Anleger die Chance, auf seitwärts laufende bis leicht steigende (StayHigh-) oder leicht fallende (StayLow-Optionsscheine) Kurse zu setzen. Am Ende der Laufzeit erhalten Anleger eine Auszahlung in Höhe von 10,00 EUR, sofern die Barriere während des Beobachtungszeitraumes nie berührt wurde. Insgesamt umfasst das Angebot an StayHigh- und StayLow-Optionsscheinen nun 28 Produkte auf die Allianz SE.

Die Aktie der Allianz SE befindet sich seit circa drei Wochen in einer Seitwärtsphase. Der deutsche Versicherungskonzern plant eine Akquise der Automobilversicherung und anderer Sachversicherungsgeschäfte des zweitgrößten brasilianischen Versicherungsunternehmens SulAmérica. Investitionen von rund 700 Millionen Euro sind dafür notwendig. Die Allianz SE will mit dieser Übernahme ihren Marktanteil in Südamerika erhöhen und erhofft sich eine Stärkung der Wettbewerbsposition. Auch das Engagement in Asien wird ausgeweitet. Eine Finanzierungsbeteiligung an 99.co, einer schnell wachsenden singapurischen Immobilienplattform, erscheint langfristig lukrativ und strategisch sinnvoll. Auf der Plattform sollen digitale und innovative Versicherungsprodukte vertrieben werden. In Erwartung eines langfristigen Wirtschaftswachstums Indiens hat die Immobilientochter der Allianz 150 Millionen Dollar in einen geschlossenen Office-Development-Fond investiert, welcher von einem führenden Projektentwickler Indiens verwaltet wird. Allianz-Chef Oliver Bäte plant einen Umbau des Versicherungsriesen in den nächsten Jahren. Eine Reduzierung der Komplexität hin zu einer Vereinfachung des Produktangebotes sei das Ziel.

Gehen Anleger von seitwärts bis leicht steigenden Kursen aus, so ließe sich diese Markterwartung mit einem StayHigh-Optionsschein auf die Allianz SE (WKN ST98UP) umsetzen. Damit können risikofreudige Anleger eine maximale Rendite von aktuell ca. 17% erzielen, wenn sich die Aktie bis einschließlich zum 20.12.20219 durchgehend über der KO-Schwelle von 170 EUR bewegt. Das charttechnische Mehrmonatstief liegt bei 170,26 EUR.

Mit einem StayLow-Optionsschein auf die Allianz SE (WKN ST98J8) lassen sich hingegen fallende bis seitwärts laufende Markterwartungen optimal abbilden. Aktuell ist eine maximale Rendite von ca. 15% möglich, wenn sich die Aktie bis einschließlich 20.12.2019 durchgehend unter der KO-Schwelle von 220,00 EUR bewegt. Das charttechnische Mehrmonatshoch liegt bei 219,00 EUR. Der Kurs der Allianz SE notiert aktuell bei rund 197,53 EUR. Bis zur KO-Schwelle von 220,00 EUR müsste die Aktie um rund 11% steigen, um eine positive Rendite des Investments bis zum Laufzeitende zu gefährden.

