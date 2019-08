TRADING-AKTION HAPPY FRIDAY – KEINE SPREADS

Am Freitag, dem 30.08.2019 ist es wieder soweit, die SOCIETE GENERALE startet die Trading-Aktion Happy Friday: Bis auf weiteres bietet die Emittentin immer freitags alle Turbos und Mini-Futures auf den DAX Index zum Handel ohne Spread (Geld-Brief-Spanne) an.

Der Spread bezeichnet die Differenz zwischen dem niedrigeren Geld-Kurs (zu dem die Bank ein Wertpapier zurückkauft) und dem höheren Brief-Kurs (zu dem die Bank verkauft). Üblicherweise weisen sämtliche Produkte einen Spread auf, weil die Bank bei Ihren Absicherungsaktivitäten auf dem Referenzmarkt selbst einen Spread vorfindet.

„Mit mehr als 35.000 Turbos und Mini-Futures auf über 300 Basiswerte der Asset-Klassen Aktien, Indizes, Rohstoffe, Währungen und Zinsen gehören wir zu den Universalanbietern am Markt. SG Happy Friday Trading richtet sich vor allem an die aktiven Trader und Selbstentscheider unter den Anleger: Wir möchten sie von unserer hohen Handelsqualität überzeugen und langfristig als Kunden gewinnen. Mit unserer Null-Spread-Aktion geben wir immer freitags einen Anreiz, unsere Produkte und Services kennenzulernen und gleich zu testen.“, erläutert Stefano Angioni, Head of Public Distribution der SOCIETE GENERALE. Es ist geplant, die Aktion auf weitere populäre Basiswerte auszuweiten. Der aktuelle Basiswert wird jeweils auf der Website www.sg-zertifikate.de angekündigt.

Über die Société Générale:

Die Société Générale ist eine der größten Banken der Eurozone und im Euro STOXX 50 Index vertreten. Gegründet 1864 in Paris, beschäftigt die Bank heute mehr als 148.000 Mitarbeiter in 76 Ländern. Die Aktivitäten der Bank sind in drei Kernbereiche gebündelt: Das Privat- und Geschäftskundengeschäft in Frankreich, das internationale Privat-, Geschäftskunden- und Finanzdienstleistungsgeschäft sowie Global Banking and Investor Solutions. Hier ist auch das Geschäft mit Optionsscheinen und Zertifikaten angesiedelt, in dem die Bank weltweit zu Marktführern gehört. Bereits in den 1980er Jahren startete die Bank als einer der Pioniere in dieser Disziplin ihre Aktivitäten auf dem deutschen Markt. Das Handels- und Vertriebsteam in Frankfurt betreut derzeit mehr als 190.000 Produkte auf über 600 Basiswerte der Asset-Klassen Aktien, Indizes, Rohstoffe, Währungen und Zinsen.

Sollten Sie Fragen oder Anmerkungen haben, so kontaktieren Sie uns gerne per Email unter info@sg-zertifikate.de oder über unsere kostenlose Hotline unter 0800 818 30 50.

Ihr Zertifikate Team der Société Générale

