WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Donnerstag im Plus geschlossen. Der ATX stieg 18,71 Punkte oder 0,65 Prozent auf 2887,02 Einheiten. Politische Unsicherheiten und schwache Konjunkturaussichten hatten in den vergangenen Tagen Anleger vorsichtiger werden lassen. Vor allem macht die fortgesetzte Inversion der US-Renditestrukturkurve den Anlegern Sorge.

Anleger hoffen nun wieder auf Entspannung im Handelsstreit zwischen den USA und China. Die Verhandlungen sollen heute am Donnerstag fortgeführt werden. Unterdessen ist das US-Wirtschaftswachstum im Frühjahr etwas schwächer ausgefallen als zunächst angenommen.

Auch in Europa standen eine Reihe von Daten im Fokus. So hat sich der Anstieg der Verbraucherpreise in Deutschland im August abgeschwächt. In Spanien ist die Inflation im August auf die niedrigste Rate seit September 2016 gesunken. Im August ist die Wirtschaftsstimmung im Euroraum überraschend gestiegen. Der Economic Sentiment Indicator (ESI) stieg gegenüber dem Vormonat um 0,4 Punkte auf 103,1 Zähler, wie die EU-Kommission mitteilte.

Unternehmensseitig befindet sich die Berichtsaison in ihren letzten Zügen. Porr steigerte im ersten Halbjahr das Ergebnis von 6,5 Milliarden Euro auf 7,6 Milliarden Euro und erreichte einen Rekord-Auftragsstand. Die Aktien des Baukonzerns sackten trotzdem um 2,62 Prozent ab.

Schon am Vorabend nach Börsenschluss hatte Immofinanz starke Halbjahreszahlen vorgelegt. Das Konzernergebnis verdoppelte sich. Die Papiere des Wiener Immobilienkonzerns stiegen um 2,71 Prozent.

Am morgigen Freitag öffnet Strabag seine Bücher für die ersten sechs Monate. Heimische Analysten gehen im Schnitt von mehr Umsatz und mehr Gewinn aus. Die Anteilsscheine gingen mit plus 0,17 Prozent aus dem Handel./mad/dkm/APA/nas