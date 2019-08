Wie sah die Lage vor genau einer Woche an den Finanzmärkten aus – und wie ist sie heute? Genau vor einer Woche meinte Larry Kudlow, dass die Gespräche zwischen den USA und China sehr gut laufen würden – doch schon am nächsten Tag reagierten die Chinesen mit Gegenzöllen, was Trump dann wiederum dazu veranlaßte, seinerseit die Straf-Zölle erneut anzuheben. Stand jetzt werden also ab Sonntag Mitternacht (Peking-Zeit) die Chinesen Gegenzölle verhängen, woraufhin dann 12 Stunden später (Washington-Zeit Mitternacht) die USA die Zölle erneut anheben werden. Vor einer Woche schien noch völlig klar, dass Chinas Delegation nach Washington reisen würde – heute schießen die Märkte wieder nach oben, weil diese Reise zumindest nicht mehr ausgeschlossen ist! Die US-Märkte stehen jetzt wieder da, wo sie vor einer Woche waren – aber die Anleiherenditen sind deutlich tiefer. Wer behält Recht?

Das Video "Die Welt vor einer Woche – und heute!" sehen Sie hier..