NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Donnerstag im späten Handel leicht nachgegeben. Die Verluste hielten sich insgesamt in engen Grenzen. Die Kurse dreißigjähriger Anleihen, die anfangs noch zugelegt hatten, drehten ebenfalls ins Minus.

Die zu Handelsbeginn veröffentlichten Konjunkturdaten bewegten den Markt kaum. Zwar ist die US-Wirtschaft im zweiten Quartal laut einer zweiten Schätzung weniger gewachsen als noch zu Jahresbeginn. Die Daten lagen jedoch im Rahmen der Erwartungen. Auch die in der vergangenen Woche gestiegene Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe spielte am Markt kaum eine Rolle.