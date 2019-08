Commerzbank: Erkennt der Finanzminister die Bärenflagge?

Alles für die schwarze Null?!? Wann könnte der Finanzminister loslegen?

Chart vom 29.08.2019 Kurs: 5,15 EUR

Chart seit 2007 vom 29.08.2019 Kurs: 5,15 EUR

Meine Expertenmeinung zu Commerzbank Meinung: Das Ausmaß des Desasters wird erst deutlich mit einem Blick auf den Chart seit 2007. Der Einstieg des Staates zur Rettung der seinerzeit als systemrelevant eingeschätzen Bank bewirkte langfristig rein gar nichts. Immer wieder kommen Forderungen, der deutsche Staat möge seine Anteile von 15 Prozent an der Commerzbank verkaufen, schließlich gäbe es trotzdem Haushaltsziel der schwarzen Null genug Aufgaben: Klimaschutz, Breitbandausbau, Bildung und soziale Schieflagen. Nach dem Motto "Rette sich, wer kann!" ist die Forderung auch gar nicht so schlecht, denn wenn die Aktie erstmal gefallen ist, was charttechnisch durchaus infragekommt, fehlt erst recht das Geld für Klimaschutz & Co.

Mögliches Setup: Trader können mit dem Shorten / Leerverkaufen der Commerzbank-Aktie die Gunst der Stunde nutzen. Beim Unterschreiten der Marke von 4,90 EUR könnte es losgehen, ein Stopp Loss bei EUR 5,25 hilft im Zweifel vor dem weißen Ritter, der die Aktie aus ihrem Dornröschenschlaf wachküssen könnte.

Link zum Originalbeitrag: https://ratgebergeld.at/blog/commerzbank-erkennt-der-finanzminister-di ...

Aussicht: BÄRISCH