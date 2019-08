Nordex – das war leider nix…

Liebe Leser unseres NEUEN Turbo-Depots, das Sie Exklusiv als Abonnent sehen können und bei dem Sie minutengleich die Trades erfahren – (ein Erklärvideo dazu sehen Sie auf YouTube) - sicher möchten Sie wissen, wie unsere Tradingpositionen aussehen, wo unsere Ansätze sind. Daher finden Sie unten einmal eine Übersicht unserer ersten abgeschlossenen Trades seit Anfang August mit transparenter Ausweisung von Erfolg und Misserfolg. Nordex war um es klar zu sagen ein Fehler. Den Rest sehen Sie unten. 15% hat das Turbo-Depot seit Start vor 4 Wochen eingespielt und knüpft damit an unser Lang-und Mittelfristdepot an, das Sie im Börsenbrief mit Research etc etc wie gewohnt finden. Hier geht es zum Börsenbrief.