DEUTSCHLAND: - KURSGEWINNE ERWARTET - Dem starken Vortag des Dax dürften am Freitag zunächst weitere Kursgewinne folgen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,3 Prozent höher auf 11 874 Punkte. Damit würde er seine jüngsten Zwischenhochs überwinden und so die Bodenbildung nach dem Rutsch bis Mitte des Monats bestätigen. Die Anleger haben zuletzt nach positiven Aussagen aus China zum Handelskrieg mit den USA wieder Mut gefasst. Nachdem der Dax zu Wochenbeginn abgetaucht war, liegt er inzwischen mit rund 2 Prozent im Plus.

USA: - STIMMUNG HELLT SICH WEITER AUF - Kräftig aufwärts ist es am Donnerstag mit den Aktienkursen an der Wall Street gegangen. Der Dow Jones Industrial stieg um 1,25 Prozent auf 26 362,25 Punkte und setzte somit die Erholung vom Mittwoch fort. Der Leitindex versuchte jedoch erneut vergeblich den Ausbruch aus der Handelsspanne der vergangenen Wochen nach oben. Beobachter begründeten die Aktienkäufe mit positiven Aussagen aus China zum Handelskrieg mit den USA.

ASIEN: - KURSGEWINNE - Die Aktienmärkte in Asien haben am Freitag mit der Hoffnung auf Fortschritte im Handelsstreit zwischen den USA und China etwas zugelegt. In Tokio gewann der Nikkei 225 zuletzt 1,12 Prozent. In der laufenden Woche trat der Markt damit praktisch auf der Stelle. An Chinas Festlandbörse waren die Kursgewinne beim CSI 300 zum Wochenausklang mit 0,69 Prozent nicht ganz so ausgeprägt. In Hongkong war der Markt ebenfalls etwas fester. Der Hang Seng legte um 0,65 Prozent zu. Aus dem chinesischen Wirtschaftsministerium hatte es geheißen, dass eine Eskalation nicht gut für China, die USA und den Rest der Welt sei.

^

DAX 11.838,88 1,18%

XDAX 11.863,58 1,38%

EuroSTOXX 50 3.411,33 1,37%

Stoxx50 3.120,73 1,11%



DJIA 26.362,25 1,25%

S&P 500 2.924,58 1,27%

NASDAQ 100 7.702,31 1,51%°



------------------------------------------------------------------------------- ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:



^

Bund-Future 178,93 -0,03%°



DEVISEN:



^

Euro/USD 1,1045 -0,11%

USD/Yen 106,40 -0,11%

Euro/Yen 117,52 -0,22%°



ROHÖL:



^

Brent 61,10 +0,02 USD WTI 56,63 -0,08 USD°

/jha/