Die aktuelle Entwicklung der Gold- und Silberpreise hat auch die Kurse der Produzentenaktien angeschoben. Beleg hierfür ist u.a. die aktuelle Entwicklung im Arca Gold Bugs Index.

Dem Arca Gold Bugs Index gelang es zuletzt, die massive Widerstandszone 220 / 225 Punkte auszuhebeln. Als Katalysator erwiesen sich wie eingangs beschrieben die deutlich anziehenden Gold- und Silberpreise. Mit dem massiven Kaufsignal im Rücken konnte sich der Index rasch von den 225 Punkten lösen und lief zunächst den Bereich von 240 Punkten an, ehe leichte Gewinnmitnahmen einsetzten .



Das „eigentliche“ Ziel dieser Bewegung sehen wir unverändert bei 250 Punkten. Die Rally bei Gold und Silber ist intakt. Es gibt hier noch keine belastbaren Anzeichen von Schwäche. Und so zeichnen sich durchaus Parallelen zur Bewegung von Anfang 2016 ab. Insofern könnte das damalige Hoch bei etwa 285 Punkten auch in diesem Jahr noch aktuell werden. Aufgrund der fulminanten Bewegung könnte es zu temporären Gewinnmitnahmen kommen. Diese sind im aktuellen Stadium mit einzukalkulieren. Im Idealfall spielen sich diese jedoch oberhalb von 220 Punkten ab. Auch ein Test der 200er Marke wäre noch zu tolerieren. Nur darunter sollte es dann nicht mehr gehen. Sollte dieser Fall eintreten, ist eine Neubewertung der Lage notwendig. Wir haben die aktuelle Situation einmal in einem 5-Jahre-Chart auf Wochenbasis verdeutlicht.