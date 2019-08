So stieg zwar der Umsatz, aber nicht der Gewinn pro Aktie. Allerdings könnte Caterpillar auch von einer Entspannung im Handelsstreit zwischen den USA und China einen Nutzen ziehen. Auch der Konzern war zuversichtlich und bestätigte seine nach dem ersten Quartal erhöhte Jahresprognose.

Zum Chart

Nachdem die Caterpillar-Aktie in den letzten Wochen einige Verluste verbuchte, kam sie am Tief von Oktober um 111 US-Dollar an. Diese Marke bewies sich auch dieses Mal als ein bedeutender Support. Die Aktie änderte nach einem Tief bei 111,75 US-Dollar ihre Richtung und begann zu steigen.

Mittlerweile setzte sie sich seit Mitte dieser Woche deutlich vom genannten Tief ab. Die positive Tendenz sollte sich mit einem in Kürze folgenden Anstieg über das Zwischentief von Ende Mai um 116 US-Dollar festigen und könnte in der Folge bis zu den Jahreshochs um 142 US-Dollar reichen.

Dadurch müsste der Aktie nicht einmal ein Ausbruch aus der bisherigen Range gelingen, denn so würde sich nur die seit Oktober bestehende Seitwärtstendenz zwischen 111 und 142 US-Dollar fortsetzen. Die Idee müsste jedoch verworfen werden, sollte die Aktie unter das Tief um 111 US-Dollar fallen.