flatex Morning-news Gold

Die US-Notenbank dürfte aller Voraussicht am 18. September eine weitere Zinssenkung vornehmen. Dadurch würde sich der Zinskorridor von derzeit 2,00 bis 2,25 Prozent um 25 Basispunkte auf 1,75 bis 2,00 Prozent reduzieren. An den Terminmärkten wird dies bereits mit nahezu 100 Prozent eingepreist. Dies dürfte Gold also weiterhin unterstützen. Mit einer 80prozentigen Wahrscheinlichkeit wird sogar noch bis zum Jahresende eine zusätzliche Absenkung von 0,25 Prozent angenommen. Den Goldbullen dürfte somit die Nahrung nicht ausgehen.

Zur Charttechnik: Ausgehend vom letzten Verlaufstief des 13. August 2019 bei 1.480,08 US-Dollar bis zum Jahreshoch des 25. August 2019 bei 1.555,35 US-Dollar, wären die nächsten Ziele auf der Ober- und Unterseite näher zu ermitteln. Die Widerstände kämen bei den Marken von 1.555 US-Dollar, sowie bei den Projektionen zur Oberseite von 1.566/1.573/1.584 und 1.602 US-Dollar in Betracht. Die Unterstützungen wären bei 1.527/1.518/1.509/1.498 und 1.480 US-Dollar auszumachen.





