Deutsche Anleihen kaum verändert

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Staatsanleihen sind am Freitag mit wenig Veränderung in den Handel gestartet. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel am Morgen geringfügig um 0,01 Prozent auf 178,96 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihen lag bei minus 0,70 Prozent. Im Verlauf der Woche war mit minus 0,73 Prozent ein neues Rekordtief erreicht worden.

"Die Anstiegsdynamik des Bund-Futures hat nachgegeben", kommentierte Anleihe-Experte Ulrich Wortberg von der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) den Handelsverlauf. Zuvor hatten die Aussicht auf eine weitere Lockerung der Geldpolitik und die Flucht in sichere Anlagehäfen die Kurse von Bundesanleihen auf Rekordhöhen getrieben.

Mit Blick auf die weitere Geldpolitik dürften nach Einschätzung von Wortberg die Veröffentlichung von Preisdaten in den Fokus am deutschen Rentenmarkt rücken. Auf dem Programm stehen Kennzahlen zur Preisentwicklung in der Eurozone am späten Vormittag und in den USA am Nachmittag./jkr/jsl/jha/