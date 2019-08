Kann die Daimler-Aktie ihre aktuelle Erholung auf 47 Euro fortsetzen, dann werden Long-Hebelprodukte für hohe Erträge sorgen.

Nachdem die Daimler-Aktie (ISIN: DE0007100000) nach ihrem Einbruch im Mai 2019 in eine Seitwärtsbewegung eingetreten war, brach der Aktienkurs seit Anfang August 2019 von 48 Euro um mehr als 16 Prozent auf bis zu 40,19 Euro (26.8.19) ein. In den vergangenen Tagen konnte sich der Aktienkurs von diesen langjährigen Tiefstständen etwas nach oben hin absetzen. Die Bestätigung der Kaufempfehlung und des Kursziels bei 49 Euro durch das Analysehaus Kepler Cheuvreux könnte die Erholung der in den vergangenen Wochen massiv unter Druck gestandenen Aktie nun noch etwas ausweiten.

Für risikobereite Anleger, die der Aktie in den nächsten Wochen zumindest wieder Erholungspotenzial auf bis zu 47 Euro zutrauen (auf diesem Niveau notierte die Aktie zuletzt am 1.8.19), dann werden Long-Hebelprodukten hohe Erträge ermöglichen.