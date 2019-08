Wirecard und Deutsche Wohnen – so sieht es aus…

Unser NEUES Turbo-Depot ist vor einigen Tagen gestartet und ab sofort gibt es alle Trades von Feingold Research transparent, minutengenau, dokumentiert und basierend auf Behavoiral Finance für Sie. Der Kostenpunkt – 25,99 Euro, wenn Sie monatlich dabei sind, 19,99 Euro wenn Sie uns jährlich die Treue halten. Oder Sie nehmen unser Kombi-Paket aus Börsenbrief und Turbo-Depot. Die ersten beiden Trades sind direkt voll eingeschlagen. Deutsche Wohnen long haben wir am 28.8 mit der WKN GA7RGY erworben und hatten dies alles im Video auch erklärt. Am Freitag 30.8 liegt die Position 50% vorne. Wirecard – ebenso im Depot. Dort liegt die Position genauso vorne. Zu früh waren wir im DAX mit unserem Short auf der 11.850. Doch unser Behavoiral Finance-Modell sagte bei 11.400 “long” und jetzt eher “abwarten/short”. Die Konkurrenz vom Aktionär ist jetzt auf der 11.900 long gegangen. Mal gespannt. So oder so – testen Sie uns gerne. Hier geht es dorthin und dann freuen wir uns auf alle, die Trades wie WDI oder Deutsche Wohnen direkt umsetzen können. Übrigens – das Depot hat in 4 Wochen schon 15% eingespielt dank unserer Antizyklik und Behavoiral Finance. Handeln nach Sentiment ist 2019 Gewinn bringend und sollte es auch 2020 bleiben. Dafür sorgt auch Donald Trump, was Daniel heute bei n-tv im langen Talk erläutert hat.