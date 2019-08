DAX – Die Bullen nehmen Anlauf! Am gestrigen Donnerstag haben die deutschen Blue Chips dann doch noch einmal zeigen können, was in ihnen steckt. Dank eines Intraday-Tops bei 11.854 Punkten kletterten die Notierungen auf den höchsten Stand seit dem 22. August; am Ende reichte es immer noch für einen respektablen Tagesgewinn von 1,18% und einen Schlusskurs mittendrin im hartnäckigen Bremsbereich, der sich zwischen 11.823 auf der Unterseite und 11.869 auf der Oberseite erstreckt. Damit nehmen die Bullen erneut Anlauf: Gelingt heute (endlich!) der Ausbruch über die markante Nackenlinie der alten SKS-Formation bei 11.869 Zählern (wichtig: per Tagesschluss!), hätten die Kurse gute Chancen, direkt in Richtung der 12.000er-Barriere durchzustarten! Der Re-Break dort wäre jedoch nur „die halbe Miete“, denn der wahre Widerstand wartet nur wenig höher: im Bereich von 12.035 Punkten treffen die Notierungen nicht nur auf die untere Kante des offenen Gaps vom 2. August, das erst bei 12.129 vollständig geschlossen wäre, sondern auch auf eine ausgeprägte Volumenspitze. Bleibt der Blick auf die Unterseite, und da hat sich nun die kleine Schiebezone rund um 11.750 bei den Unterstützungen eingereiht; eine Etage tiefer rückt dann bereits wieder die 200-Tage-Linie in den Fokus, die wiederum von der massiven Haltezone aus 11.600er-Marke, der markanten Volumenspitze knapp darunter und der 11.560er-Schwelle flankiert wird.

WKN Basiswert Stopp-Loss Barriere Hebel Bezugsverhältnis Laufzeit Geld- / Briefkurs MINI FUTURE LONG ST79CQ DAX 10.747,92 9,6006 0,01 endlos 12,35 € / 12,36 € Direkt handeln MINI FUTURE SHORT SC8351 DAX 12.971,87 9,3424 0,01 endlos 12,65 € / 12,66 € Direkt handeln

Euro STOXX 50 – Ausbruch geglückt! Geschafft – mit einem beherzten Sprung über die 3.400er-Hürde haben die Euro-Blue Chips gestern einen wichtigen Schritt für eine größere Erholung gemacht! Das Pullback auf den GD200 zur Monatsmitte könnte damit bullish vollendet werden; sobald jetzt nämlich auch die Rückkehr über den Bremsbereich bei 3.450 Punkten gelingt, wäre der rasante Ausverkauf vom 2. August egalisiert, und die Kurse könnten direkt in Richtung der 3.500er-Barriere bzw. des 2019er-Top bei 3.574 Zählern durchstarten! Auf der Unterseite sind die Notierungen dabei gleich mehrfach abgesichert: Der erste Halt findet sich schon bei 3.350 Punkten, direkt darunter sollte der langfristige Durchschnitt bei 3.307 stützend wirken. Erst wenn der Euro STOXX 50 diese Haltelinie noch einmal durchbricht, müsste mit einem Test des Korrekturtiefs bei 3.239 Zählern gerechnet werden.

WKN Basiswert Stopp-Loss Barriere Hebel Bezugsverhältnis Laufzeit Geld- / Briefkurs MINI FUTURE LONG ST9F2M Euro STOXX 50 3.070,21 7,8733 0,01 endlos 4,33 € / 4,35 € Direkt handeln MINI FUTURE SHORT SC434W Euro STOXX 50 3.734,00 7,9665 0,01 endlos 4,29 € / 4,30 € Direkt handeln

FTSE MIB – Neue Regierung, neue Impulse! Italien bekommt eine neue Regierung, und das quittierten die Anleger gestern an der Mailänder Börse mit einem satten Kurssprung! Der italienische Leitindex legte 2% zu und nutzte die 21.000er-Marke, um sich bis auf wenige Punkte an die wichtige Widerstandszone bei 21.500 Zählern heranzuschieben. Hält der Aufwärtsschub heute an, sollte der Ausbruch über diese Barriere keine allzu große Herausforderung darstellen, zumal im Anschluss eine Fortsetzung der Erholung bis in den Bereich um 22.000 Punkte lockt. Und: Von dort aus wäre es dann nur noch einen Steinwurf bis zum amtierenden Jahreshoch bei 22.365 Zählern! Nach unten sind die Haltestellen dicht gestaffelt und damit schnell aufgezählt: unterhalb von 21.000 Punkten findet sich der nächste Halt bei 20.400, es folgt die Unterstützung bei 20.200 und das Korrekturtief bei 19.705 Zählern!

WKN Basiswert Stopp-Loss Barriere Hebel Bezugsverhältnis Laufzeit Geld- / Briefkurs MINI FUTURE LONG SR14PS FTSE MIB 19.661,07 9,0766 0,001 endlos 2,28 € / 2,36 € Direkt handeln MINI FUTURE SHORT SC87F3 FTSE MIB 23.217,13 8,5011 0,001 endlos 2,44 € / 2,52 € Direkt handeln

Dow Jones – Wall Street in Kauflaune! „The Economy is doing GREAT, with tremendous upside potential!“, twitterte US-Präsident Trump gestern und widersprach dabei den jüngsten Zahlen des Handelsministeriums, wonach die US-Wirtschaft im zweiten Quartal 2019 mit 2% weniger stark zulegte als noch in Q1 (+3,1%). Der Dow Jones legte dennoch 1,2% zu und schraubte sich im Top auf 26.410 Zähler. Dabei wurde jedoch im Chart eine Lücke gerissen, die den Kursen auf der Unterseite noch Kopfzerbrechen bereiten könnte; legen die Blue Chips den Rückwärtsgang ein, sollte ein Gap-Close bei 26.038 und damit möglicherweise auch gleich der nächste Test der runden 26.000er-Marke einkalkuliert werden! Auf der Oberseite gilt es dagegen nun, die Eindämmungslinie bei 26.400 zu überbieten und sich anschließend bis in den Bereich um 26.600/26.800 vorzuarbeiten, von wo aus ein Angriff auf die 27.000er-Schwelle starten könnte.

WKN Basiswert Stopp-Loss Barriere Hebel Bezugsverhältnis Laufzeit Geld- / Briefkurs ENDLOS TURBO LONG ST8BE3 Dow Jones IA 23.574,97 9,3538 0,01 endlos 25,46 € / 25,48 € Direkt handeln ENDLOS TURBO SHORT SC686N Dow Jones IA 29.494,35 8,4069 0,01 endlos 28,30 € / 28,32 Direkt handeln

Interessenkonflikt: Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes. Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. 30.8.2019 Die Trading Idee des Tages wird von prime-quants.de vorgestellt.