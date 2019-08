Die Halbjahreszahlen von Fielmann treffen die Erwartungen der Analysten der Deutschen Bank. Fielmann meldet einen Umsatz von 758 Millionen Euro, das ist ein Plus von 6,6 Prozent. Der Vorsteuergewinn steigt von 116 Millionen Euro auf 128 Millionen Euro an. Netto verdient Fielmann 88 Millionen Euro, ein Plus von 10 Prozent.Inzwischen arbeiten fast 19.200 Personen für Fielmann, im ersten Halbjahr hat das Unternehmen 16 neue ...