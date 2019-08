PARIS/FRANKFURT (dpa-AFX) - Für die beiden deutschen Konzerne Adidas und Deutsche Börse wird die Überprüfung der europäischen Indizes an diesem Freitagabend spannend. Der Sportartikelhersteller Adidas könnte womöglich den Sprung in den Stoxx Europe 50 schaffen und die Deutsche Börse mit Glück in den Leitindex der Eurozone, den EuroStoxx 50 , aufgenommen werden. Dafür müssten beide sich zum einen innerhalb ihrer Branche durchsetzen und dann auf ihrer jeweiligen Aufnahmeliste zu den ersten 40 Unternehmen zählen.

Der Index-Anbieter Stoxx Ltd., eine Tochter der Deutschen Börse, wird nach Ende des Börsenhandels am Freitag auf Basis der Schlusskurse entscheiden und etwaige Änderungen diesem Montagabend (2. September) veröffentlichen. Wirksam werden die Beschlüsse dann am Montag, 23. September, zum Handelsstart.