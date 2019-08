FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro ist am Freitag gefallen und hat an die Verluste vom Vortag angeknüpft. Am Mittag wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1038 US-Dollar gehandelt. In der Nacht hatte er noch 1,1060 Dollar gekostet. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Donnerstagnachmittag auf 1,1072 Dollar festgesetzt.

Die Kursausschläge hielten sich in Grenzen. Bereits am Donnerstag war der Euro etwas gefallen. Die designierte EZB-Präsidentin Christine Lagarde hatte in einer Stellungnahme an das Europäische Parlament Signale für eine weitere Lockerung der Geldpolitik gegeben.