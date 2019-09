Anleger, die der Daimler-Aktie nach dem kursrutsch der vergangenen Monate zumindest eine Stabilisierung auf dem aktuell tiefen Niveau zutrauen, könnten eine Veranlagung in Bonus-Zertifikate mit Cap in Erwägung ziehen.

Wegen des Handelsstreites zwischen den USA und China gerieten die Aktien der deutschen Automobil-Premiumhersteller BMW und Daimler stark unter Druck. Anleger, die vor einem Jahr in die Daimler-Aktie (ISIN: DE0007100000) investiert haben, müssen sich mit einem herben Kursverlust von mehr als 25 Prozent abfinden. Notierte die Aktie noch Ende April 2019 bei 60 Euro, so war sie in den vergangenen Tagen um 33 Prozent billiger knapp oberhalb von 40 Euro zu bekommen. Mittlerweile mehren sich aber wieder die Stimmen jener Experten, die die Aktie auf dem aktuell tiefsten Stand seit sechs Jahren wieder als kaufens- oder zumindest haltenswert einstufen.

Anlage-Idee: Wer nun auf den ermäßigten Kursniveau ein Investment in die Daimler-Aktie in Erwägung zieht, aber das zweifellos vorhandene Risiko des direkten Aktienkaufs deutlich vermindern möchte, könnte eine Investition in Bonus-Zertifikate mit Cap ins Auge fassen.