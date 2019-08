NEW YORK (dpa-AFX) - Freundliche Börsen in Europa und Asien dürften auch der Wall Street am Freitag weiteren Auftrieb geben. Der Broker IG taxierte den US-Leitindex Dow Jones Industrial rund eine Stunde vor dem Handelsstart gut ein halbes Prozent höher auf 26 514 Punkte.

Dem US-Markt dürfte damit ein versöhnlicher Abschluss eines turbulenten, von Handelskrieg und Wachstumssorgen geprägten Monats gelingen. Zwischenzeitlich verloren Dow, der marktbreite S&P 500 und der technologielastige Nasdaq 100 bis zu gut 6 Prozent an Boden. Inzwischen schmolzen die Verluste aber deutlich zusammen.