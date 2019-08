FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat sich am Freitag weiter kräftig erholt und Kurs auf die 12 000-Punkte-Marke genommen. Am Nachmittag verzeichnete der Leitindex ein Plus von 1,22 Prozent auf 11 983,21 Punkte. Nachdem er zum Wochenbeginn zunächst abgetaucht war, liegt er inzwischen mit über drei Prozent im Plus. Im August steht aber bislang noch ein Minus von 1,7 Prozent. Mit Blick auf die zurückliegenden Wochen sehen Chartanalysten die Möglichkeit, dass es durchaus noch weiter aufwärts gehen könnte. Der MDax , in dem mittelgroße Unternehmen gebündelt sind, gewann am Freitag gegen Nachmittag mit 25 817,13 Punkten 1,68 Prozent dazu.

Darüber hinaus hatte die designierte EZB-Chefin Christine Lagarde am Donnerstag verkündet, dass es bei den Zinsen in Europa noch Spielraum nach unten gebe. Man habe ein umfassendes Instrumentarium und sei bereit, zu handeln, so Lagarde. Die Aussicht auf billiges Geld ist ein notorischer Kurstreiber an den Börsen.

Börsenexperten wiesen bei allem Positiven trotzdem auf die geringe Halbwertszeit mancher, den Markt anheizender Faktoren hin. "Es ist nicht das stabilste Fundament, auf dem der Deutsche Aktienindex seine Kursgewinne weiter ausbaut", schrieb etwa Jochen Stanzl von der Handelsplattform CMC-Markets. "Denn es wird nur getragen von zur Abwechslung mal wieder optimistischen Aussagen der beiden Streithähne USA und China im Handelskonflikt." Aus der Vergangenheit wisse man ganz genau, dass die Stimmung auch ganz schnell wieder kippen könne, "wenn US-Präsident Trump seinen Twitter-Account mit neuen Provokationen füttert."

Bei den Unternehmen standen am Nachmittag die Aktien der Deutschen Börse mit einem Plus von 5,59 Prozent weit vorne im Dax. Marktteilnehmer hofften zuletzt, dass die Papiere des Börsenbetreibers am Abend in den EuroStoxx 50 aufgenommen werden. Sie könnten im Leitindex der Eurozone die Papiere des französischen Immobilienunternehmens Unibail-Rodamco-Westfield ersetzen, die am Vormittag auf das tiefste Niveau seit 2009 abgerutscht sind, hieß es.