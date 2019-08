NEW YORK (dpa-AFX) - Die leichte Entspannung im Handelsstreit zwischen den USA und China hat der Wall Street auch am Freitag Rückenwind verliehen. Peking habe mehr oder weniger signalisiert, dass es vorerst trotz der jüngsten Drohungen höherer US-Zölle nicht zurückschlagen werde, erklärte Analyst David Madden vom Broker CMC Markets UK. Trotz der weiterhin angespannten Lage reiche das den Investoren offenbar schon aus, bei Aktien zuzugreifen. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial knüpfte zum Wochenschluss im frühen Handel mit einem Plus von 0,35 Prozent auf 26 454,25 Punkte an seinen Vortagessprung an.

Der marktbreite S&P 500 stieg um 0,29 Prozent auf 2933,10 Punkte und der technologielastige Nasdaq 100 trat bei 7701 Zählern nahezu auf der Stelle.