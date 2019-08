FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro ist am Freitag etwas gefallen. Am Nachmittag wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1037 US-Dollar gehandelt. In der Nacht auf Freitag hatte er noch 1,1060 Dollar gekostet. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,1036 (Donnerstag: 1,1072) US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,9061 (0,9032) Euro.

Die Kursverluste hielten sich in Grenzen. Bereits am Donnerstag war der Euro etwas gefallen. Die vage Hoffnung auf eine Entspannung im Handelsstreit zwischen den USA und China stützte den Dollar.