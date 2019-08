Depotalarm: Von Nestlé lernen!

Wir sind bei Texas Roadhouse auf die Bremse getreten und haben unsere Position halbiert. Zum einen befindet sich der TR-Kurs in einer ausgeprägten Konsolidierungsphase, deren Ende nicht absehbar ist. Zum anderen bleibt die Steakhaus-Kette bis jetzt eine Antwort auf den Vegi-Trend schuldig. Wir meinen, es würde den Restaurants gut anstehen, wenn sie auch Steaks und Burger aus Fake-Fleisch anbieten. Damit könnte man neue Vegi-Kundschaft gewinnen, ohne Stammkunden zu verprellen – eine Win-Win-Situation also. Bis jetzt ist auf der Speisekarte in dieser Hinsicht aber noch nix zu entdecken. Auch deshalb nehmen wir den Daumen halb runter.