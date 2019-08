WIEN (dpa-AFX) - Nach einem überwiegend ruhigen Handel hat die Wiener Börse am Freitag den Tag mit Gewinnen beendet. Der ATX stieg 24,13 Punkte oder 0,84 Prozent auf 2911,15 Einheiten. Allerdings schließt der heimische Leitindex den Monat August um etwa zwei Prozent tiefer ab. Das europäische Marktumfeld zeigt sich freundlich. Die vergangenen Tage wurden von Themen wie Handelskonflikt, Italien, Brexit und Rezessionsängsten beherrscht. Diese werden auch in der kommenden Woche für Anleger eine Rolle spielen.

Kurz vor Handelsschluss sorgten sich Anleger um die Regierungsbildung in Italien. Dort hat der Chef der Fünf-Sterne-Bewegung, Luigi Di Maio, zahlreiche Forderungen an den anvisierten Koalitionspartner PD gestellt und im Fall der Nichterfüllung mit Neuwahlen gedroht. Daraufhin sackte der Euro erstmals seit mehr als zwei Jahren unter die Marke von 1,10 Dollar ab. Auch das ATX-Plus dürfte in Folge etwas geschmolzen sein.