Antwort auf Behauptung von Inveda-Chef: „DIN 77230 berücksichtigt sehr wohl auch diesen Fall“

Der Chef des Beratersoftware-Anbieters Inveda, Dirk Pappelbaum, behauptete kürzlich in einem Gastbeitrag, dass die DIN-Norm 77230 einige Versorgungslücken vermeintlich unberücksichtigt lasse - und brachte dafür ein konkretes Beispiel. Die Behauptung Pappelbaums sei fehlerhaft, widerspricht Going-Public-Vorstand Wolfgang Kuckertz. In Zusammenhang mit der neuen DIN-Norm 77230 "Basis-Finanzanalyse für Privathaushalte" seien einige Punkte nicht hinreichend geklärt, behauptete kürzlich Inveda-Geschäftsführer Dirk Pappelbaum kürzlich in einem Gastbeitrag. Pappelbaum führte als Beleg ein konkretes Fallbeispiel an, in dem seiner Ansicht nach die DIN-Norm 77230 eine unpassende Empfehlung bereithalte.Die Behauptung Pappelbaums sei nicht korrekt, sagt nun Wolfgang Kuckertz,...