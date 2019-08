Was ist an den Märkten derzeit Dichtung (Fiktion), und was Wahrheit? Goethe schrieb in seinen späten Jahren das Buch "Dichtung und Wahrheit" über seine Jugend - und spielte dabei mit Wahrheit und Fiktion. Überträgt man das auf die Märkte, kann man vor allem den derzeit immensen Bestandteil an Fiktion im Narrativ der Aktienmärkte erkennen: der Glaube, dass die Fed die Zinsen massiv senkt, ohne dass die US-Wirtschaft "abschmiert" und die Unternehmensgewinne kollabieren läßt (womit die starke Verschuldung ein Problem wird und Aktienrückkäufe nicht mehr so stattfinden können). Oder das ewige Hoffnungsmotiv im Handelskrieg: Wahrheit ist, dass ab Sonntag sich die Zollerhöhungsspirale weiter dreht - Fiktion ist, das sich das Problem schon irgendwie erledigen wird. Und Wahrheit ist auch, dass der handelsgewichtete Dollar heute auf ein neues Allzeithoch geklettert ist und vor allem osteuropäische Währungen derzeit unerklärlicherweise im Sturzflug sind..

