Analyst: Diese Cannabis-Aktie steuert in den Abgrund

Verhängnisvolle Performance

Keine Frage, Tilray hat 2019 bisher eine katastrophale Leistung erbracht. Die Aktie hat seit Anfang des Jahres mehr als die Hälfte ihres Wertes eingebüßt, wobei ein bedeutender Teil dieses Rückgangs erst erfolgte, nachdem Tilray die Ergebnisse für das zweite Quartal bekannt gegeben hat.

Johnson nannte diese Ergebnisse „eine ziemliche Katastrophe“. Tilray verfehlte die Schätzung der Analysten mit einem bereinigten Nettoverlust von 0,32 US-Dollar pro Aktie, während die Analysten einen Nettoverlust von 0,25 US-Dollar pro Aktie erwartet hatten.

Ein wichtiger Grund für die Verschlechterung des Ergebnisses von Tilray im zweiten Quartal war die hohe Schuldenlast. Das Unternehmen hat nun langfristige Darlehen in Höhe von 425,4 Mio. US-Dollar durch die Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen. Dieses Geld floss in die Finanzierung des laufenden Betriebs und in die Geschäfte von Tilray. So erwarb Tilray Anfang des Jahres das Hanflebensmittelunternehmen Manitoba Harvest für 150 Mio. Kanadische Dollar in bar plus 127,5 Mio. Kanadische Dollar in Aktien.

Ein weiterer wesentlicher Faktor für die schlechten Ergebnisse des Unternehmens war der massive Anstieg der Ausgaben. Die Betriebskosten von Tilray haben sich gegenüber dem Vorjahreszeitraum nahezu verdreifacht und beliefen sich auf 44,8 Mio. US-Dollar. Aufgrund der hohen Verschuldung stieg auch der Zinsaufwand des Unternehmens auf fast 8,6 Mio. US-Dollar.

Nicht ganz so schlimm

Ich stimme dem Analysten von Vertical Group nicht zu, dass Tilrays Ergebnisse des zweiten Quartals eine Katastrophe waren. Sie waren sicherlich nicht gerade toll, aber man muss das Ganze im Zusammenhang sehen.

Tilrays Umsatz mit frei verkäuflichem Cannabis im Quartal belief sich auf etwas mehr als 15 Mio. US-Dollar, was einem Anstieg von 90 % gegenüber dem Vorquartal entspricht. Der Umsatz mit medizinischem Cannabis in Kanada stieg gegenüber dem ersten Quartal um 117 % auf 9,1 Mio. US-Dollar. Das Unternehmen meldete einen internationalen Umsatz von 1,9 Mio. US-Dollar bei medizinischem Cannabis, mehr als doppelt so viel wie im ersten Quartal.