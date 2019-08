Die bessere Wirecard

Liebe Leser, unser neues TURBO-Depot ist vor wenigen Tagen gestartet und wir freuen uns direkt über zahlreiche Abonnenten. Noch mehr freuen wir uns natürlich für die, die schon dabei sind, über den Start. Denn – Wirecard und Deutsche Wohnen sind die ersten Positionen gewesen. Erworben am 28.8. Bei Deutsche Wohnen passte alles zu unserem Ansatz – Antizyklik, Behavioral Finance, Markterfahrung und diverse Sentimentindikatoren. Deshalb dieser Trade. Was kam raus? 73% Plus in 2 Tagen in unserem ersten Trade.

Bilanz unserer Depots 2019: Langfristdepot Zielrendite 10% – Stand 31.8 – 7,5%