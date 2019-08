Im Ergebnis rückt nach dem Bruch der Zone um 8,5 CAD nun der nächste Unterstützungsbereich bei 7,0 / 6,2 CAD in den Fokus. Und auch im Fall von Aurora Cannabis kommen wir nicht umhin, mit Blick auf die zuletzt zu beobachtende Dynamik, die mögliche Fortsetzung der Bewegung in Richtung 5,0 CAD zu thematisieren, sollte die Zone 7,0 / 6,2 CAD nicht halten.

Im Vergleich zum März-Hoch, das damals bei knapp 13,5 CAD markiert wurde, hat der Wert mit Blick auf das aktuelle Kursniveau von 7,38 CAD (per 29.08.) bereits um knapp 45 Prozent „verloren“. Und es könnten noch einige Prozentpunkte hinzukommen.

Die Korrekturbewegung bei Aurora Cannabis ist natürlich auch überverkauft und damit ist die Aktie eigentlich reif für Gegenbewegungen. Doch, was einem möglichen Boden aus unserer Sicht noch fehlen würde, wäre so ein klassischer „Ausverkaufstag“, der womöglich dann eine Marktbereinigung herbeiführen würde. Das gilt natürlich auch für andere Cannabis-Werte. Derzeit ist eher ein Ausverkauf auf Raten im Sektor zu beobachten.

Kurzum: Aus charttechnischer Sicht gibt es unserer Meinung nach erst Entspannung, wenn es der Aktie gelingen sollte, die Zone um 8,5 CAD zurückzuerobern. Noch besser wäre es allerdings, wenn sich eine Bewegung über die 10,0 CAD hinweg und damit über die 200-Tage-Linie hinweg installieren könnte. Auf der Unterseite besteht das Risiko, dass sich die Korrektur noch bis in den Bereich von 5,0 CAD „auswachsen“ könnte.