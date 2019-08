Die zuletzt an dieser Stelle beschriebene Hängepartie setzte sich im Dow Jones Ind. auch in den letzten Handelstagen zunächst fort. Am Freitag schien dann der Ausbruch auf der Oberseite anzulaufen, doch der Index zündete nicht und fiel im weiteren Verlauf wieder zurück. Womöglich ist dieser vergebliche Versuch auch dem Freitag als solches geschuldet, denn vor dem Wochenende – zumal in solch turbulenten Zeiten – lehnt man sich nicht allzu weit aus dem Fenster.

Rückblick. So hieß es an dieser Stelle zuletzt u.a. „[…] Über die letzten Handelstage und –wochen hinweg hat sich im Dow Jones Ind. eine sehr interessante Chartkonstellation ausgebildet. Nach dem Kursrutsch von Anfang August fand der Index zunächst im Bereich seiner 200-Tage-Linie (um 25.450 Punkte) Halt. Ein erster Erholungsversuch endete im Bereich von 26.400 Punkten. In der Folgezeit wogte es hin und her. Die dominierenden Chartmarken blieben unverändert. Der Bereich um 25.450 Punkte auf der Unterseite sowie der Bereich um 26.400 Punkte auf der Oberseite bestimmten bislang das Handelsgeschehen. Diese stark ausgeprägte Handelsspanne deutet auf eine abwartende Haltung der Marktteilnehmer hin. Nach oben will man mit Blick auf die zahlreichen Konfliktherde (noch) nicht, doch auch auf der Unterseite scheint das Potential (noch) begrenzt zu sein. Über kurz oder lang wird es zur Auflösung der Handelsspanne kommen. Ein Ausbruch (in jedwede Richtung) könnte rasch Fahrt aufnehmen. […]“

Dynamik kam dann allerdings nicht auf, als sich der Index am Freitag gen Norden aufmachte. Der Dow Jones Ind. konnte sich nicht entscheidend von der Oberseite der Range bei 26.400 Punkten lösen und wurde schließlich Opfer der Schwerkraft.

Der gescheiterte Ausbruchsversuch vom Freitag wirft natürlich Fragen auf. War es ein letztes Aufbäumen des Index, ehe die nächste Korrekturwelle über ihn schwappen wird? Vieles wird aus unserer Sicht vom Wochenstart abhängen. Ein robuster Wochenstart könnte den Grundstein für einen neuen Ausbruchsversuch legen… Ein schwacher Start in die neue Handelswoche könnte hingegen noch einmal die Unterseite der Range in Bedrängnis bringen. Weitere Spannung erfährt die aktuelle Lage durch die Vielzahl der anstehenden Konjunkturdaten. Wir haben einmal ein paar Highlights der neuen Handelswoche aufgelistet.

Dienstag: u.a. ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe

Mittwoch: u.a. FED Beige Book

Donnerstag: u.a. ISM-Index für das nicht-verarbeitende Gewerbe

Freitag: u.a. US-Arbeitsmarktbericht

Kurzum: Möglicherweise erweist sich der eine oder andere Termin als Auslöser für eine wie auch immer geartete Ausbruchsbewegung aus der etablierten Handelsspanne (Unterseite bei 25.450 Punkten; Oberseite bei 26.400 Punkten). Die ersten Bewegungsziele liegen aus unserer Sicht unverändert bei 26.700 Punkten bei einem aufwärtsgerichteten Ausbruch sowie bei 24.600 Punkten (markantes Juni-Tief) bei einem abwärtsgerichteten Ausbruch.