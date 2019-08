Der US-Dollar ist weiterhin darum bemüht, gegen den Japanischen Yen einen Boden auszubilden. Noch sind die Versuche nicht von Erfolg gekrönt. In unserer letzten Kommentierung an dieser Stelle vom 26.08. hieß es u.a. „[…] Aktuell ist eine Gegenbewegung des US-Dollars zu beobachten. Der Greenback konnte sich deutlich von seinen Tiefs lösen und steuert wieder auf den Bereich von 106,0 JPY zu. Die aktuelle charttechnische Konstellation lässt breiten Interpretationsspielraum zu. Der „Absacker“ des Greenbacks in Richtung 104,5 JPY könnte sich als Übertreibung bzw. Marktbereinigung herausstellen. In diesem Fall könnte der Grundstein für eine nachhaltige Erholung bereits gelegt worden sein. Dieses Szenario erlangt unserer Meinung allerdings erst Relevanz, wenn sich der US-Dollar über die 107,2 JPY bewegen sollte. Bis dahin sehen wir die angelaufene Erholung als Reaktion auf die zuvor erlittenen Kursverluste. Das übergeordnete Bewegungsziel bei 100,0 JPY ist unserer Meinung nach noch nicht vom Tisch. […]“

Der US-Dollar bekam durch die unter der Woche veröffentlichten Konjunkturdaten Rückenwind. Der Yen hatte hingegen mit allenfalls als durchwachsen zu bezeichnenden Daten zu kämpfen, so zum Beispiel die am Freitag veröffentlichte Preisentwicklung für den Großraum Tokio, die hinter den Erwartungen zurückblieb.

Die neue Handelswoche hält vor allem für den US-Dollar einige sehr relevante Daten bereit. Der Spannungsbogen wird hierbei über die gesamte Woche geschlagen, der Freitag (06.09.) mit dem eminent wichtigen US-Arbeitsmarktbericht für August stellt dann allerdings das Wochenhighlight dar.

Unter charttechnischen Aspekten bleibt es dabei. Der US-Dollar muss über die 107,2 JPY, um die Bodenbildung einen wichtigen Schritt voranzubringen. Mit den Bereichen um 108,0 JPY und vor allem mit dem Bereich von 109,0 JPY warten dann allerdings weitere starke Widerstände.

Kurzum: Noch ist für den Greenback nichts gewonnen. Der US-Dollar muss die 107,2 JPY überwinden, um eine nachhaltige Erholung zu initiieren. Doch erst oberhalb von 109,0 JPY könnte man von einem erfolgreichen Comeback des US-Dollars sprechen. Bis dahin bestehen aus unserer Sicht weitere Abwärtsrisiken. Auch ein Test der 100 JPY ist nicht ausgeschlossen.