EW Analyse - EUR/USD - Ist der Euro "kaputt"?

Im Währungspaar EUR/USD ist es an der Zeit das Big Picture zu begutachten, bevor man den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr erkennt. Es ging "damals" hauptsächlich darum, ob ein langfristiges Tief im Kasten war. Nach allen Regeln der Kunst sollte das Währungspaar sich demnach in der Welle (1) der Welle 1 befinden. Aus wellentechnischer Sicht sah es so aus:

Kursverlauf im Monatschart (Kerzendarstellung / 1 Kerze = 1 Monat)

Einige Zeit später ließ sich die Welle (1) der Welle 1 deutlicher erkennen und anschließend konnte sich die komplette Impulswelle (1)-(2)-(3)-(4)-(5) der Welle 1 komplettieren. Die zögerliche Haltung der Bullen lässt sich dadurch erklären, dass alle Beteiligten sich noch mit der korrektiven Welle 2 beschäftigen. Während nur wenige Markteilnehmer an steigende Kurse glauben, denkt die Mehrzahln an die Fortsetzung des Abwärtstrends, der seinen Ursprung immerhin schon im Jahr 2008 hatte. Als bärische Begleiterscheinung lassen die Bullen jetzt auch noch den "Goldenen Schnitt" hinter sich, sie lassen es zu, dass die Bären die europäische Einheitswährung unter das 61,8 % Fibonacci Retracement der vorgeschalteten Welle 1 drücken.

Fazit:

Es bleibt abzuwarten, ob sich eine nachhaltige Bodenbildung durchsetzen kann. Dazu ist es sinnvoll in Kürze auf niedrigere Zeitebenen auszuweichen.

