In Sachsen könnte es nach den letzten Umfragen sehr knapp für eine sogenannte Kenia-Koalition reichen: CDU, Grüne, SPD. In Brandenburg ist Rot-Rot-Grün am wahrscheinlichsten, geführt von der SPD. Dafür gäbe es eine sichere Mehrheit. 1. Welche Koalitionen sind in Sachsen und Brandenburg am wahrscheinlichsten? Schwierig würde die Regierungsbildung in Sachsen, wenn es für Kenia nicht

Der Beitrag 10 Fragen und Antworten zu den Wahlen im Osten erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Ein Beitrag von Redaktion.